Mahrem operasyon

Konya merkezli 11 ilde FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişiden 9'unun gözaltına alındığı belirtildi. Konya merkezli 11 ilde FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişiden 9'unun gözaltına alındığı belirtildi.
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