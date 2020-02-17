YPG’den hain saldırı: 4 ölü

YPG'li hainler, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı düzenlediği Tel Abyad ilçe merkezinde, park halindeki bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Çevredeki ev, iş yeri ve araçlarda da hasara yol açan patlamanın ardından yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
- Güncel
- 17.02.2020
- Gazete
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