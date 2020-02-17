YPG’den hain saldırı: 4 ölü YPG'li hainler, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı düzenlediği Tel Abyad ilçe merkezinde, park halindeki bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

YPG'li hainler, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı düzenlediği Tel Abyad ilçe merkezinde, park halindeki bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Çevredeki ev, iş yeri ve araçlarda da hasara yol açan patlamanın ardından yaralananlar hastaneye kaldırıldı.