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YPG’den hain saldırı: 4 ölü

YPG'li hainler, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı düzenlediği Tel Abyad ilçe merkezinde, park halindeki bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

YPG’den hain saldırı: 4 ölü
YPG'li hainler, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı düzenlediği Tel Abyad ilçe merkezinde, park halindeki bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Çevredeki ev, iş yeri ve araçlarda da hasara yol açan patlamanın ardından yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

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