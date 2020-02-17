70 belediye AK Parti dedi

Bağımsızlar ve muhalefet partilerinden yaklaşık 70 ilçe ve belde belediye başkanının AK Parti'ye geçişleri tamamlandı. Elazığ depremi ve İdlib gündemi nedeniyle ara verilen rozet takma törenlerine bu hafta yapılacak grup toplantısı ile devam edileceği açıklandı. Listede CHP ve İYİ Parti'den isimlerin bulunduğu vurgulandı.
Eda IŞIK
Eda IŞIK
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