Dolar TL 6.06 TL seviyesinden işlem görüyor. Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyuruda 2020 yılı sonunda dolar kurunun 6.41 olacağının beklendiğine, Ocak 2021 'de ise 6,43 TL olacağına yer verildi. Açıklama şu şekilde; "2020 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 6,41 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönminde 6,35 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL olarak gerçekleşmiştir" Dolar ne olur, yükselir mi düşer mi? 1 Dolar ne kadar, kaç TL? Bugün Euro dolar kaç para? Uzman dolar yorumları, analizleri ve kur tahminleri haberimizde…

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