Af yasasında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af yasası ile ilgili, "Bu olay memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz, bir daha ağzınızda bunu duyarsam yasayı geri çekerim" dedi. İkinci yargı paketi içerisinde yer alması beklenen af yasası ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi. Gözler, yasanın çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? 2020 af yasası Meclis'e sunuldu mu? İşte 16 Şubat af yasası son durum... Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar geldikçe takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz. İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...

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