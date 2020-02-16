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2020 anlık ve güncel fiyatları

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 22 ayar , bilezik gramı, çeyrek, tam fiyatı! bugün canlı altın fiyatları aramaları Google'da daima revaçta olmaktadır. Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 501,00 lira, Cumhuriyet altını 2.051,00 liradan satılırken, 24 ayar gram fiyatı ise yüzde 0,33 yükselişle 308,20 liradan işlem görmüştü. Uzmanlar, ons altındaki yükselişi iç piyasaya olan fiyat artışı yansımaları olarak gözlendiğini belirtti. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Şubat canlı altın fiyatları...

16 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları...Altın fiyatlarında son durum nasıl? Gram altın 307 lira, çeyrek altın 501 lira, Cumhuriyet altını 2.063 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise 1.576 dolar seviyelerinde yer alıyor. Altın fiyatları Çin'deki koronavirüsün yayılmasının etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,92 değer kazandı. Dünkü kapanışta gram altın 308,20 liradan işlem gördü. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Şubat canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.

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