Suriye'de bayrak savaşı ABD güçleri, Haseke, Rakka ve Deyrizor’da toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Kamışlı ise Rus ve Rejim kontrolünde... Bölge, ABD-Rusya çekişmesine sahne oluyor. ABD askerleri, önlerine çıkan rejim unsurlarını etkisiz hale getirdi. Olay yerine anında Rus güçleri geldi.

Suriye'nin Haseke bölgesinde ABD ile Rusya karşı karşıya geldi. Haseke- Kamışlı yolunda ilerleyen ABD konvoyu, Esad rejimine ait kontrol noktasında durduruldu. Bir rejim askeri öldürüldü. Olay yerine anında Rus kuvvetleri geldi. Taraflar birbirine bayrak gösterdi. ABD konvoyu, Haseke'ye döndü. Tel Beyder'den kalkan 2 ABD jeti, Kamışlı'da iki askeri noktayı yerle bir etti.

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