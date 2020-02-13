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Faruk Güllü’ye 8 yıl hapis

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan TUSKON davasından dosyası ayrılan baklavacı Faruk Güllü'ye "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanığın 3,5 yıldır cezaevinde olması nedeniyle tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, tahliyesine hükmetti.

Faruk Güllü’ye 8 yıl hapis
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan TUSKON davasından dosyası ayrılan baklavacı Faruk Güllü'ye "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanığın 3,5 yıldır cezaevinde olması nedeniyle tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, tahliyesine hükmetti.

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