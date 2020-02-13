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  • 13.02.2020 10:41
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 10:41

Başkan Erdoğan'dan talimatı verdi! 'nin hisselerinin 'ye devredilmesi gündeminde!

Başkan ’ın başkanlığında toplanılan ’da ’ndaki hisselerinin ’ye devredilmesi tekrar gündeme geldi. Konuyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı ’nin hazırladığı taslak hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, üzerinde biraz daha çalışılmasını isteyerek “Bir an önce getirin” talimatını verdi.

CHP'nin İş Bankası hisseleri MKYK gündeminde!

'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , devire ilişkin hazırladığı taslak konusunda sunum yaptı. Erdoğan, taslak üzerinde biraz daha çalışılmasını isteyerek, "Bir an önce getirin" talimatını verdi.

ATATÜRK'ÜN VASİYETİ EKRANDA
Canikli'nin sunumu sırasında, Atatürk'ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyeti ile hisseleriyle ilgili Menderes dönemindeki tartışmalara ilişkin Meclis tutanakları ekrana yansıtıldı. Sunumda, Siyasi Partiler Yasası'na göre partilerin bu şekilde malvarlığının olamayacağı savunulurken, CHP'nin bu hisseler üzerinden taşınır ve taşınmazlarının, hatta zeytinliğinin bile bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Taslağa göre CHP'nin 'ndaki hisseleri 'ye devredilirken, CHP'nin bankadaki yönetim kurulu üyelikleri de sonlandırılıyor.

Başkan Erdoğan, hisse devri yöntemine ilişkin farklı görüşlerin dillendirildiği toplantıda, Canikli'ye, "Tekrar çalışın ve bir an önce getirin" talimatını verdi.

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