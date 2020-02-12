Patara yılı nedir? Patara ne demek, Patara plajı nerede yer alıyor?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Patara yılı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda Patara nedir, nerede yer alıyor? Sorularının cevaplarını sayfamızda bulabilirsiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılının temasını Antalya'daki Patara Antik Kenti olarak seçti. Uygulama, Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılması amacıyla başlatıldı. Patara Antik Kenti yakınında yer alan 12 kilometre uzunluğundaki Patara kumsalı ise dünyanın en güzel plajları arasında gösteriliyor. Peki Patara ne demek, nerede yer alıyor?

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