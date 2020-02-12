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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 12:55

Patara yılı nedir? Patara ne demek, Patara plajı nerede yer alıyor?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Patara yılı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Resmi adıyla Gelemiş Köyü, Likya dilindeki adıyla ise Patara, Fethiye ile Kalkan arasında kalıyor. Patara yakınında yer alan 12 kilometre uzunluğundaki Patara kumsalı ise dünyanın en güzel plajları arasında gösteriliyor. Likya uygarlığının en önemli ve en eski şehirlerinden biri olan Patara, günümüzde uçsuz bucaksız plajıyla tatilcilerin akın ettiği lokasyonlar arasında yer alıyor. Patara'yı diğer tatil bölgelerinden ayıran bir diğer özelliği ise 10 kilometrekarelik bir alanı kapsayan antik kent. Peki Patara yılı nedir? Patara ne demek, Patara plajı nerede yer alıyor?

Patara yılı nedir? Patara nerede yer alıyor!

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Patara yılı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda Patara nedir, nerede yer alıyor? Sorularının cevaplarını sayfamızda bulabilirsiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılının temasını Antalya'daki Patara Antik Kenti olarak seçti. Uygulama, Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılması amacıyla başlatıldı. Patara Antik Kenti yakınında yer alan 12 kilometre uzunluğundaki Patara kumsalı ise dünyanın en güzel plajları arasında gösteriliyor. Peki Patara ne demek, nerede yer alıyor?

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