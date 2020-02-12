Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Patara yılı nedir? Patara ne demek, nerede yer alıyor?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Patara yılı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Resmi adıyla Gelemiş Köyü, Likya dilindeki adıyla ise Patara, Fethiye ile Kalkan arasında kalan örenyerlerinden biri... Likya uygarlığının en önemli ve en eski şehirlerinden biri olan Patara, günümüzde uçsuz bucaksız plajıyla tatilcilerin akın ettiği lokasyonlar arasında yer alıyor. Patara'yı diğer tatil bölgelerinden ayıran bir diğer özelliği ise 10 kilometrekarelik bir alanı kapsayan antik kent.

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