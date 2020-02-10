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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 12:25

Yargı reformu açıklaması! yasasında kritik tarih belli oldu!

ve : Af ve ikinci yargı paketi maddeleri ve son durum vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Son olarak , Yargı Reformu Stratejisi'ndeki yeniliklerle infaz usullerini geliştirmeyi, güncel teknolojileri de sisteme entegre etmeyi amaçladıklarını kaydetti. Aynı zamanda Başkan Erdoğan'da geçen günlerde kurmayları ile infaz sisteminde yapılacak değişikliği ele almıştı. Başkan Erdoğan, alternatif infaz yöntemlerinin uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşanabileceğini belirterek bu konuda daha kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı vermişti.

Adalet Bakanı Gül'den flaş yargı reformu açıklaması!

Son dakika af ve yargı reformu haberleri: Adalet Bakanı Gül'den flaş yargı reformu açıklaması! "Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz. Hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe gibi yeni uygulama modelleri de çalışma gündemimizde yer almaktadır" - "Suç ve yaptırım dengesini, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde yeniden gözden geçirmeye kararlıyız" Peki af ve ikinci yargı paketi maddeleri ve son durum nedir? Detaylar takvim.com.tr'de

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