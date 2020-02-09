Yüzde 0.60 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz müjdesi geldi mi? Kamu bankalarının müdürleri ile ortak görüşme yaptıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu toplantılar sonrasında 3 kamu bankası ile de faiz indirimi yapmaları yönünde anlaşma sağladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kamu bankalarında kredi oranı yıllık yüzde 8-10 aralığına çekileceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında kredi faiz oranlarının ne zaman düşeceği oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda söz konusu kesin tarih belirlenmezken Şubat ayı sonuna kadar söz konusu indirimin kredi faiz oranlarına yansıtılması bekleniyor.

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