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  • Son Güncelleme: 09.02.2020 11:01

Yüzde 0.60 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi müjdesi!

, "2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat kredi açıklaması ile kredi oranlarında indirim müjdesini açıklamıştı. Belirtilen rakamlara göre Vakıfbank, ve konut kredisi oranı yüzde 0.60 seviyesine indirilecek. Bu bağlamda devlet ları düşük faizli, uzun vadeli finansman desteği sağlayacak. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

Yüzde 0.60 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz müjdesi!

Yüzde 0.60 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz müjdesi geldi mi? Kamu bankalarının müdürleri ile ortak görüşme yaptıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu toplantılar sonrasında 3 kamu bankası ile de faiz indirimi yapmaları yönünde anlaşma sağladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kamu bankalarında kredi oranı yıllık yüzde 8-10 aralığına çekileceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında kredi faiz oranlarının ne zaman düşeceği oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda söz konusu kesin tarih belirlenmezken Şubat ayı sonuna kadar söz konusu indirimin kredi faiz oranlarına yansıtılması bekleniyor.

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