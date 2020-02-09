Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Şubat ayının ortalarına doğru yaklaştığımız şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına 6 TL zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde arama motorlarında sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İşte 9 Şubat güncel sigara fiyatları

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