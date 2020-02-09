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  • Son Güncelleme: 09.02.2020 10:07

Tiryakiler dikkat! Sigaraya var mı?

Sigaraya var mı? Bugün çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Sosyal medyada sigaraya 6 lira zam yapılacağı ortaya atıldı. Bu bağlamda sigara tiryakileri hemen arama motorlarında sigara zammını araştırmaya başladı. 2020 yılında sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Daha önce sigara fiyatlarında Nisan ayında yapılan zamdan sonra Ağustos ayı itibariyle yeni zam gelmişti. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Hangi sigara markalarına zam olacak? İşte

Tiryakiler dikkat! Sigaraya zam var mı?

Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Şubat ayının ortalarına doğru yaklaştığımız şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına 6 TL zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde arama motorlarında sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İşte 9 Şubat güncel sigara fiyatları

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