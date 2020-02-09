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  • Son Güncelleme: 09.02.2020 10:22

Bakan'dan yeni açıklaması geldi! yasası ne oldu?

9 Şubat son dakika gelişmeleri EYT bekleyenler tarafından Google'da yakından takip ediliyor. Bu anlamda EYT'de son durum ne? Sorusu gözü kulağı gelecek haberde olan vatandaşlar tarafından soruluyor. EYT siyaset sahnesinde son dönemin en çok konuşulan gündemleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere pek çok siyasi isim ve hükümet yetkilisi dönem dönem EYT ile ilgili sorulan sorulara yanıt veriyor. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi.

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ne oldu?

9 Şubat EYT son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT hakkında yeni haberler var. Uzun zamandır tartışılan EYT durumu hala bir çözüme kavuşturulamadı. Herkes EYT'de son durumu merak ederken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT'lileri üzecek açıklamalar geldi. EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yaşta emekli olunamayacağını söyledi. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Peki 5000 günlük prim günü ödemesi yapanlar erken emekli olacak mı? İşte EYT hakkında 9 Şubat son haberleri....

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