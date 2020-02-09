AK Parti'nin çalışmalarını yürüttüğü infaz düzenlemesi kapsamında belli suçlardan hüküm giyenlerin cezalarını evlerinde ya da geceleri-hafta sonu cezaevinde çekmesini sağlayacak alternatif infaz yöntemleri tekrar masaya yatırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alternatif infaz yönteminde gözden bir şey kaçırılmamasını, kamu vicdanını sızlatacak bir sonuç çıkmaması gerektiğini belirtti ve "Bunu tekrar değerlendirin" talimatı verdi.

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