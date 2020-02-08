FETÖ’ye darbe: 214 tutuklama

İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına ağır darbe vuruldu. 3 operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 şüpheliden 214'ü tutuklandı. İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına ağır darbe vuruldu. 3 operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 şüpheliden 214'ü tutuklandı.
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