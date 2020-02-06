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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 12:06

Genel af ve çıktı mı? Açıkladı

On binlerce mahkum yakını ve mahkum af yasası hakkında gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu bağlamda u ile yaklaşık 150 bin mahkumun serbest bırakılacağı tahmin ediliyor. Çalışmaların tamamlanıp son haliyle Başkan Erdoğan’a sunulmasının ardından, Başkan Erdoğan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin açıklamış ve büyük beğeni ile karşılaşılmıştı. Genel af, kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle birlikte ortadan kalkması sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Peki nedir? ne zaman çıkacak?

Genel af ve sicil affı çıktı mı? Adalet Bakanı Açıkladı

Af yasasında son durum: Af her an gelebilir. Yeni yargı paketi tüm ülkede merakla bekleniyor. Özellikle kader mahkumlarının aileleri yargı paketi içerisinde af var mı? Sorusunu sıklıkla soruyor. Adalet Bakanı yakın zamanda Meclise gelecek dedi. Yeni düzenleme ile bu sistem son buluyor. 1 yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması terk ediliyor. 1 ay hapis cezası alan birisinin cezasının infazı 15 gün olacak. Bu sürenin 1/5'i denetimli serbestlikte değerlendirilecek. Peki yargı paketinin içerisin de neler var? Ceza infaz ve denetimli serbestlik süreleri uzatılacak mı? Af yasası 2020 ne zaman çıkacak?

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