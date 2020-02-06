Af yasasında son durum: Af her an gelebilir. Yeni yargı paketi tüm ülkede merakla bekleniyor. Özellikle kader mahkumlarının aileleri yargı paketi içerisinde af var mı? Sorusunu sıklıkla soruyor. Adalet Bakanı yakın zamanda Meclise gelecek dedi. Yeni düzenleme ile bu sistem son buluyor. 1 yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması terk ediliyor. 1 ay hapis cezası alan birisinin cezasının infazı 15 gün olacak. Bu sürenin 1/5'i denetimli serbestlikte değerlendirilecek. Peki yargı paketinin içerisin de neler var? Ceza infaz ve denetimli serbestlik süreleri uzatılacak mı? Af yasası 2020 ne zaman çıkacak?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ