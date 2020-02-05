Van'dan gelen acı haber Türkiye'yi sarstı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söylemişti. Son gelen açıklamada ise 9 sivil, 8 Jandarma, 3 itfaiyeci ve 3 korucu olmak üzere toplam 23 şehit var. Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 33 kişinin şehit olduğu çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı. Peki Van Jandarma şehitleri isimleri, rütbeleri ve memleketleri nedir? Detaylar takvim.com.tr'de.

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