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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 09:24

Jandarma şehitleri isimleri, rütbeleri ve memleketleri nedir? Van çiğ felaketi son dakika haberleri...

Çığın yaşandığı bölgeye giden Vali Bilmez, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerden çok sayıda kişinin çığ altında kaldığını ifade ederek, "30'a yakın kişi kurtarıldı. Durumu ağır olup sevk edilenler var. Çalışmalar devam ediyor. İkinci çığ olayında şu ana kadar tespit edilen 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri yaşamını yitirdi." dedi. Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Van Jandarma şehitleri isimleri, rütbeleri ve memleketleri nedir?

Van'dan gelen acı haber Türkiye'yi sarstı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söylemişti. Son gelen açıklamada ise 9 sivil, 8 Jandarma, 3 itfaiyeci ve 3 korucu olmak üzere toplam 23 şehit var. Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 33 kişinin şehit olduğu çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı. Peki Van Jandarma şehitleri isimleri, rütbeleri ve memleketleri nedir? Detaylar takvim.com.tr'de.

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