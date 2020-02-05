Son dakika af haberleri: 5 Şubat hangi suçlara af gelecek? Sorusu son günlerde binlerce mahkum yakını tarafından yakından takip ediliyor. Af yasası için hükümlü ve hükümlü yakınlarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Her gün haber almak adına "Af yasası çıkacak mı?" sorusunu yöneltiyor. Son gelişmeler merakla araştırıyor ve hükümetten bir adım bekleniyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza infaz düzenlemesinin yakında TBMM'ye geleceğini bildirdi. Yeni düzenleme ile bu sistem son buluyor. 1 yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması terk ediliyor. 1 ay hapis cezası alan birisinin cezasının infazı 15 gün olacak.

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