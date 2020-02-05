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  • 05.02.2020 18:43
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 18:43

Herkes merak ediyor! ayı kaç çekiyor? mü, 29 gün mü?

ayı kaç çekiyor? Sorusu herkesin merak ettiği Normalde 28 gün çeken Şubat ayı artık yıllarda 29 gün çekiyor. Peki bu sene Şubat ayı kaç gün olacak? Şubat ayı dört yılda bir 29 gün çekiyor. Diğer yıllarda ise 28 gün çekiyor. tarihinin denk geldiği seneler olan "Artık yıl" 4 senede bir olarak takvime eklenirken hesaplanma sisteminde iki istisna kural bulunuyor. Binli yıllarda yapılan hesaplamaya göre 1700, 1900, 2100 gibi yıllar 4'e bölünebilse de artık yıla denk gelmiyor.

2020 yılında Şubat ayı 28 gün mü, 29 gün mü?

2020 yılı Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde 2020 Şubat ayı kaç çekiyor? Sorusunun cevabı oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Şubatta doğan kişiler her yıl şubat ayı kaç çekecek sancısı yaşamaktadırlar. Çünkü Şubat ayı 4 yıl da bir 29 gün olarak yaşanmaktadır. 2019 yılı itibariyle belirlenen takvime göre Şubat ayı 28 gün olacaktır. Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 2. ayı olan Şubat, artık yıllarda 29, diğer yıllarda 28 çekiyor. Peki, 2020 yılında Şubat ayı 28 gün mü, 29 gün mü? Yanıtı takvim.com.tr'de.

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