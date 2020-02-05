2020 yılı Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde 2020 Şubat ayı kaç çekiyor? Sorusunun cevabı oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Şubatta doğan kişiler her yıl şubat ayı kaç çekecek sancısı yaşamaktadırlar. Çünkü Şubat ayı 4 yıl da bir 29 gün olarak yaşanmaktadır. 2019 yılı itibariyle belirlenen takvime göre Şubat ayı 28 gün olacaktır. Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 2. ayı olan Şubat, artık yıllarda 29, diğer yıllarda 28 çekiyor. Peki, 2020 yılında Şubat ayı 28 gün mü, 29 gün mü? Yanıtı takvim.com.tr'de.

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