Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: ''Yakın zamanda af ve ceza infaz düzenlemesinin TBMM'ye geleceğini söyledi.'' Peki af çıkacak mı, af yasası kimleri hangi suçları kapsayacak ve doğum yapan kadın hapis yatacak mı? Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak nihai şeklini siyasetin vereceği düzenleme ile infaz sisteminde köklü değişikler yapılıyor. Ceza adaletini pekiştirici adımlar atılıyor. Evde infaz, geceleyin infaz gibi alternatif infaz sistemleri geliştiriliyor. Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. İşte af ve ceza infaz indirimi son durum...

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