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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 09:16

6 af yasasında kritik tarih belli oldu! Hangi suçlara af gelecek? Af ve ceza infaz indirimi son durum nedir?

6 hangi suçlara af gelecek? Sorusu son günlerde binlerce mahkum yakını tarafından yakından takip ediliyor. Af yasası için hükümlü ve hükümlü yakınlarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Her gün haber almak adına "Af yasası çıkacak mı?" sorusunu yöneltiyor. Son gelişmeler merakla araştırıyor ve hükümetten bir adım bekleniyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza infaz düzenlemesinin yakında 'ye geleceğini bildirdi. Yeni düzenleme ile bu sistem son buluyor. 1 yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması terk ediliyor. 1 ay hapis cezası alan birisinin cezasının infazı 15 gün olacak.

5 Şubat af yasasında kritik tarih belli oldu! Hangi suçlara af gelecek?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: ''Yakın zamanda af ve ceza infaz düzenlemesinin TBMM'ye geleceğini söyledi.'' Peki af çıkacak mı, af yasası kimleri hangi suçları kapsayacak ve doğum yapan kadın hapis yatacak mı? Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak nihai şeklini siyasetin vereceği düzenleme ile infaz sisteminde köklü değişikler yapılıyor. Ceza adaletini pekiştirici adımlar atılıyor. Evde infaz, geceleyin infaz gibi alternatif infaz sistemleri geliştiriliyor. Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. İşte af ve ceza infaz indirimi son durum...

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