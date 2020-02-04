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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 19:29

Son dakika: MYK sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı. Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti MYK sonrası önemli açıklamalar

Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 18.40'ta başladı.

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Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Sağlık Bakanlığı gereken tedbirleri aldı. Türkiye son derece önemli bir operasyona imza attı. Tamamen insani temelde nerede olursa olsun vatandaşlarına sahip çıkma konusunda vatandaşlarına sahip çıkma konusunda hassasiyeti ortaya konuldu.

Gelen vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi yok. Batı medyasında Çin'deki normal insanların aşağılandığı yayınlar görüyoruz. Bu üzüntü vericidir. Bu gizli bir ırkçılıktır. Türkiye Çin ile dayanışma içinde olduğunu göstermiştir.

Gündem çerçevesinde 2011'den beri Suriye'de süren iç savaş ile gelişmeler oldu

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