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Başkan Erdoğan, "Ukrayna'nın yürüttüğü reform sürecini takdirle izliyoruz." derken Zelenskiy, "Türkiye ve Ukrayna işbirliğini pekiştirecek. Bugün Kırım yarım adasının durumundan ve Rusya'nın saldırgan politikasından bahsettik." ifadelerini kullandı.

.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ikili anlaşmaların ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenliyor.

Stratejik ortağımız komşumuz ve dostumuz Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyimizin sekizinci toplantısını tamamladık. Ukrayna'nın yürüttüğü reform sürecini takdirle izliyoruz. Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha söylemek istiyoruz.

Kırım sorunun barışçıl yollardan çözülmesini umuyoruz. Son yıllarda hızla gelişmekte olan ilişkilerimizin tamamını gözden geçirdik. Etraflıca yapmış olduğumuz görüşmelerin çok çok verimli olduğuna inanıyorum. Serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerini bu yıl içinde tamamlamanın kararını verdik. Anlaşmanın akdedilmesiyle ikili ticaretimizi 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çok daha hızlı çıkaracağımıza inanıyorum.

Ülkelerimiz arasında önce vizeleri kaldırdık daha sonra kimlikle seyahat edebilme imkanını getirdik. Savunma sanayii alanında işbirliğimiz de hızla gelişiyor. Görüşmelerimizde güvenlik alanında işbirliği ve FETÖ terör örgütü gibi tehditlerle ilgili konuları da ele aldık.



DOSYALARI TESLİM ETTİK

Çok çok önemli olan Necip Hablemitoğlu konusu da ele alarak failinin burada olduğuna dair istihbari bilgileri ve dosyaları kendisine takdim ettik.

İşte Zelenskiy'in açıklamalarından satır başları

Türkiye ve Ukrayna işbirliğini pekiştirecek. Bugün Kırım yarım adasının durumundan ve Rusya'nın saldırgan politikasından bahsettik. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da Ukrayna vatandaşı siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunda Türkiye'nin yardımlarını bekliyoruz.



İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum.