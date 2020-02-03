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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 20:08

Başkan Erdoğan 'da Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda konuşuyor

Başkan , 'da Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda konuşuyor.

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Başkan , 'da Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İş dünyamızda ufuklar açacak kararlar aldık. Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükseliyor.

Ukrayna ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Detaylar geliyor...

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