Skandal, Bakırköy Adliyesi'nde yaşandı. Savcı Tamer C, çevresinden 12 milyon lira topladı. Kayıplara karıştı. HSK'ya da istifasını yolladı. Ucuz arsa ve lüks otomobil hayaliyle para kaptıran meslektaşları ise şoka uğradı.
Savcı Tamer C.
HSK DA ARIYOR
Bir savcı, lüks otomobil umuduyla 500 bin TL kaptırdı.
İki zabıt katibi 250 bin TL dolandırıldı.
HSK, adliyeye müfettiş yolladı.
TAKVİM ÖZEL - OSMAN ASİLTÜRK
Savcı Tamer C.
HSK DA ARIYOR
Bir savcı, lüks otomobil umuduyla 500 bin TL kaptırdı.
İki zabıt katibi 250 bin TL dolandırıldı.
HSK, adliyeye müfettiş yolladı.
TAKVİM ÖZEL - OSMAN ASİLTÜRK
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