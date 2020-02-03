Bugünkü
Takvim

'nde skandal! Hakim ve savcılardan 12 milyon lira topladı, istifasını yazıp kaçtı...

Skandal, 'nde yaşandı. C, çevresinden 12 milyon lira topladı. karıştı. 'ya da istifasını yolladı. Ucuz arsa ve hayaliyle para kaptıran meslektaşları ise şoka uğradı.

S'avcı'ya bak!
Skandal, 'nde yaşandı. C, çevresinden 12 milyon lira topladı. karıştı. 'ya da istifasını yolladı. Ucuz arsa ve hayaliyle para kaptıran meslektaşları ise şoka uğradı.


Savcı Tamer C.


HSK DA ARIYOR

Bir savcı, lüks otomobil umuduyla 500 bin TL kaptırdı.

İki zabıt katibi 250 bin TL dolandırıldı.

HSK, adliyeye müfettiş yolladı.



TAKVİM ÖZEL - OSMAN ASİLTÜRK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBakırköy Adliyesi'nde skandal! Hakim ve savcılardan 12 milyon lira topladı, istifasını yazıp kaçtı...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri