Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen iş yerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz" dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) uzun yıllar çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle tarafından işten çıkartılmıştı. İşten çıkarılan 20 kadın personelin, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından çirkin ifadelere maruz kaldıkları ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

MÜFETTİŞİMİZİ GÖREVLENDİRİYORUZ

Bakan Selçuk, konu ile ilgili bir müfettişin görevlendirildiğini belirterek,"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen iş yerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneticisi kadınlara yönelik tüyler ürperten sözleri büyük tepki çekti. Şişli'nin bekar ve başörtülü kadınlara, "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız" sözleriyle hakarete uğrayan kadınlar konuştu: Yaşadığımız mobbing insanlığa sığmaz. Baskılara karşı sessiz kalmayacağız. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.