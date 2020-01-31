Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs şüphesiyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yatırılan Çinli çocukta mevsimsel bir grip türü olan 'Influenza B' tanısı konduğunu açıkladı.

"TESTİN SONUCU İNFLENZA B ÇIKMIŞTIR"

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yatırılan 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca açıklamasında, "Çapa Tıp Fakültesinde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik bu açıklamaya gerek görülmüştür. Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin'in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa Tıp Fakültesi'nde yapılan İnfluenza testinin sonucu İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"KASTEN PANİK OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDIĞI AÇIKTIR"

Fahrettin Koca, " Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik 'koronavirüs şüphesi', henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu 'kesin tanı' gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmî açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

DEKAN DA AÇIKLAMA YAPTI

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de "Hastanın mevsimsel bir rahatsızlık geçirdiği tespit edilmiştir." dedi.

KORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.



Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.



Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003'te 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda.



Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.

Ülkede salgın nedeniyle can kaybı 170'e yükseldi ve virüsten etkilenen kişi sayısı 7 bin 711'e çıktı.