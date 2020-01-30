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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 12:49

Son dakika: 'dan flaş kararı! ile olan sınırını kapattı!

Son dakika haberleri... 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül , tüm ülkeleri alarma geçirdi. , Koronavirüs nedeniyle Çin ile olan kara sınırını kapatma kararı aldı.

Rusya'dan flaş Koronavirüs kararı!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül , tüm ülkeleri alarma geçirdi. , Koronavirüs nedeniyle Çin ile olan kara sınırını kapatma kararı aldı.

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