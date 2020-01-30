Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül Koronavirüs, tüm ülkeleri alarma geçirdi. Rusya, Koronavirüs nedeniyle Çin ile olan kara sınırını kapatma kararı aldı.
Ayrıntılar geliyor...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül Koronavirüs, tüm ülkeleri alarma geçirdi. Rusya, Koronavirüs nedeniyle Çin ile olan kara sınırını kapatma kararı aldı.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.