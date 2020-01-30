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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:52

Son dakika: Kapan-5 başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, 'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 "nun başlatıldığı bildirildi.

Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'nca, 'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev alıyor.

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