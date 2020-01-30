İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev alıyor.
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