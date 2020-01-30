Son dakika: Bakan duyurdu! Gıdada yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak."

"Suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacak."

"İthalatçı bir ülke değil, ihracatçı bir ülkeyiz. 86 ülkeye tohum ihracatımız var"