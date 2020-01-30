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  • 30.01.2020 14:32
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 14:32

, Ziraat sı ve Vakıfbank 0.49, 0.79, 0.94 ile konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi

Ocak ayının artık son günlerine geldiğimiz şu zamanlarda, lar arasında kredi rekabeti yaşanmaya devam ediyor. Özellikle vatandaşlar tarafından , ve Vakıfbank daha çok tercih ediliyor. Yüzde 0.49, 0.79, 0.94 oranları ile alacağınız ve ödeyeceğiniz kredi miktarını çok kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Bu bağlamda Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankaları hem sıfır konutta hem de ikinci el konutta en uygun kredi veren bankalar oldu. araç finansmanında 24 aya varan vadelerde 0,95, 24 aydan 48 aya varan vadelerde 0,98 oranıyla araç satın alma imkanı sunuyor. 0.49, 0.79, 0.94 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyaları takvim.com.tr'de

Yüzde 0.49, 0.79, 0.94 ile konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyaları

Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında bankalar kredi faiz oranlarını indirmeye devam ediyor. Kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılı konut kredisi için müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermişti ve 3 kamu bankasının konutta faizi 0.79'a indireceğini duyurmuştu. Konut kredisi kampanyalarında müşterilere sunulan en düşük faiz oranı Ziraat Bankası'nda bulunuyor. Ziraat Bankası, TOKİ sosyal konut projelerinden ev alan kişiler için yüzde 0.49 konut kredisi kampanyası başlattı. 0.49, 0.79, 0.94 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyaları takvim.com.tr'de

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HaberlerGüncel HaberleriHalkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 0.49, 0.79, 0.94 ile konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi en uygun kredi hesaplaması
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