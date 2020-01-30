Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında bankalar kredi faiz oranlarını indirmeye devam ediyor. Kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılı konut kredisi için müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermişti ve 3 kamu bankasının konutta faizi 0.79'a indireceğini duyurmuştu. Konut kredisi kampanyalarında müşterilere sunulan en düşük faiz oranı Ziraat Bankası'nda bulunuyor. Ziraat Bankası, TOKİ sosyal konut projelerinden ev alan kişiler için yüzde 0.49 konut kredisi kampanyası başlattı. 0.49, 0.79, 0.94 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyaları takvim.com.tr'de

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