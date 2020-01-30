Binlerce vatandaş af yasasına kilitlendi ve af çıkacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Son olarak Başkan Erdoğan'ın af açıklamalarının ardından yeni gelişmeler neler? Peki af çıkacak mı, af yasası kimleri hangi suçları kapsayacak ve doğum yapan kadın hapis yatacak mı? Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. Henüz teklif halini almayan düzenleme ile çok sayıda suç infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak. 17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı. Af yasası ne zaman çıkacak? Binlerce kişinin merakla beklediği af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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