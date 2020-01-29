İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesi, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösterdi. Makalede "Kasım Süleymani'nin ikizi olan Hakan Fidan'ın komplolarına odaklanma zamanı geldi" diyerek büyük küstahlık yaptı.
- Güncel
- 29.01.2020
- Gazete
Büyük küstahlık
İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesi, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösterdi. Makalede "Kasım Süleymani'nin ikizi olan Hakan Fidan'ın komplolarına odaklanma zamanı geldi" diyerek büyük küstahlık yaptı.
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