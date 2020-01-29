Bugünkü
Takvim

Büyük küstahlık

İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesi, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösterdi. Makalede "Kasım Süleymani'nin ikizi olan Hakan Fidan'ın komplolarına odaklanma zamanı geldi" diyerek büyük küstahlık yaptı.

Büyük küstahlık
İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesi, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösterdi. Makalede "Kasım Süleymani'nin ikizi olan Hakan Fidan'ın komplolarına odaklanma zamanı geldi" diyerek büyük küstahlık yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBüyük küstahlık
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri