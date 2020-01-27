Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Günler süren arama kurtarma çalışmada 41 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralı olduğu açıklandı.

Evleri yerle bir olan depremzedelerin bir kısmı okullara yerleştirildi. Depremin bu kadar zara verici boyutlara ulaşmasının ardından Elazığ'da okullar tatil olacak mı sorusu sorulmaya başladı.

Konuyla ilgili katıldığı bir televizyon programında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şimdiden ertelenecek diye bir şey söylemek doğru değil. Bu uzmanlık işi. Gerekli raporlar ortaya çıkınca Valilik gerekli açıklamayı yapacaktır" ifadelerini kullandı.