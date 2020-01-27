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  • 27.01.2020 17:08
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 17:08

Bakanı'ndan "'da okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt!

’da meydana gelen in ardından okullar tatil edilecek mi sorusuna katıldığı bir televizyon programında cevap veren Bakanı , “Şimdiden ertelenecek diye bir şey söylemek doğru değil. Bu uzmanlık işi. Gerekli raporlar ortaya çıkınca Valilik gerekli açıklamayı yapacaktır” dedi.

Bakan Selçuk'tan Elazığ açıklaması!

'da meydana gelen 6.8'lik , tüm 'yi yasa boğdu. Günler süren arama kurtarma çalışmada 41 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralı olduğu açıklandı.

Evleri yerle bir olan depremzedelerin bir kısmı okullara yerleştirildi. Depremin bu kadar zara verici boyutlara ulaşmasının ardından Elazığ'da okullar tatil olacak mı sorusu sorulmaya başladı.

Konuyla ilgili katıldığı bir televizyon programında açıklama yapan Bakanı , "Şimdiden ertelenecek diye bir şey söylemek doğru değil. Bu uzmanlık işi. Gerekli raporlar ortaya çıkınca Valilik gerekli açıklamayı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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