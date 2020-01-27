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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 18:17

'da çökme riski olan bir bina boşaltıldı!

Son dakika haberine göre ’da meydana gelen 6.8’lik in ardından mahallesinde 5 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Elazığ'da bir binada çökme riski!

'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki in ardından Mahallesi, Necdet Doğan Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada çökme tehlikesi nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.


AFAD: SİVRİCE'DE 45 VATANDAŞ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI, 41 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
AFADdan alınan bilgilere göre göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ilk andan itibaren aralıksız çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.



Bölgedeki tarama faaliyetleri devam ediyor.

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