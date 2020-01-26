26 Ocak af yasasında kritik tarih belli oldu! Hangi suçlara af gelecek? 26 Ocak hangi suçlara af gelecek? Sorusu son günlerde binlerce mahkum yakını tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin detayları geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan ve kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. 1 ay hapis cezası bile alan birisi belirli bir süre cezaevinde kalacak. Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine ½ (yüzde 50) olarak uygulanacak.

Binlerce vatandaş af yasasına kilitlendi ve af çıkacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af açıklamalarının ardından yeni gelişmeler neler? Peki af çıkacak mı, af yasası kimleri hangi suçları kapsayacak ve doğum yapan kadın hapis yatacak mı? Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklu yargılananların tutukluluk hali devam edecek. Cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlarda infaz indirimine gidilecek. Halen ceza süresinin üçte ikisinin infaz edildiği suçlarda infaz süresi ceza süresinin yarısına çekilecek. Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada... HABERİN DEVAMI

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