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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 16:01

Son dakika: Başkan Erdoğan 6.8'lik in vurduğu 'da

Son dakika haberine göre Başkan , 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki in olduğu ilk andan bu yana gelişmeleri anbean takip etti. Başkan Erdoğan depremi yerinde incelemek üzere Elazığ'a geldi. Erdoğan depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazesine katılıyor.

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İstanbul'daki DEİK 33. Olağan Genel Kurulu programını iptal eden Başkan Erdoğan, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki e ilişkin incelemelerde bulunmak üzere 'a geldi.

Başkan Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katılıyor.

Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak, yetkililerden bilgi alacak.


DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ DEPREM BÖLGESİNDE
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, deprem bölgesine gitti. Elazığ'da incelemelerde bulunan Ali Erbaş, "Uygun olan hasar olmayan camilerimiz ihtiyaç duyulduğu takdirde imamlarımızın, görevlilerimizin rehberliğinde kullanılıyor" dedi. Erbaş, "Millet olarak büyük bir deprem yaşadık. Tedbirlerimizi her zaman almamız gerekiyor. Tedbir bizden takdir Allah'tan" diye konuştu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP DA DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidecek.

Şentop, Cumhurbaşkanı ile Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle il merkezinde incelemeler ve ziyaretlerde bulunacak.



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