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  • Son Güncelleme: 24.01.2020 13:21

Son dakika: Koca le ilgili açıklama yapacak

Son dakika haberine göre Fahrettin Koca'nın saat 14.00'te 'de görülen ü ile ilgili açıklama yapacağı bildirildi. Koronavirüsü salgınından bugüne kadar 25 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı koronavirüsle ilgili açıklama yapacak

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal 'nun açıklamasına göre, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısı, 177'sinin durumu ağır olmak üzere 830'a yükseldi.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24'ünün Hubey eyaletinden, birinin de Hıbey eyaletinden olduğu belirtildi. Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420'ye çıkarken, virüs taşıma durumları "şüpheli" olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı.

Salgın vakası sayısında Hubey eyaleti 444 kişiyle başı çekerken, bunu 32 vaka ile Guangdong, 27 Vaka ile Cıciang eyaletleri takip ediyor. Enfekte sayısı başkent Pekin'de 26, Şanghay'da ise 20 oldu.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ
Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor. Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM
Dr. Fahrettin Koca, koronavirüsün 'deki durumuyla ilgili saat 14.00'te bir basın açıklaması yapacak.

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