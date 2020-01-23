Macron’dan İsrail polisine fırça Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Doğu Kudüs'te bulunan ve aynı zamanda Fransa toprağı olarak bilinen Aziz Anne Kilisesi ziyareti esnasında İsrail güvenlik görevlileri ile tartıştı. Macron, kurallara uymasını isteyen İsrailli polise "Önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi. Dışarı çık" diye bağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Doğu Kudüs'te bulunan ve aynı zamanda Fransa toprağı olarak bilinen Aziz Anne Kilisesi ziyareti esnasında İsrail güvenlik görevlileri ile tartıştı. Macron, kurallara uymasını isteyen İsrailli polise "Önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi. Dışarı çık" diye bağırdı. TÜM MANŞETLER