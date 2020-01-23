Bugünkü
Takvim

Macron’dan İsrail polisine fırça

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Doğu Kudüs'te bulunan ve aynı zamanda Fransa toprağı olarak bilinen Aziz Anne Kilisesi ziyareti esnasında İsrail güvenlik görevlileri ile tartıştı. Macron, kurallara uymasını isteyen İsrailli polise "Önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi. Dışarı çık" diye bağırdı.

Macron’dan İsrail polisine fırça
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Doğu Kudüs'te bulunan ve aynı zamanda Fransa toprağı olarak bilinen Aziz Anne Kilisesi ziyareti esnasında İsrail güvenlik görevlileri ile tartıştı. Macron, kurallara uymasını isteyen İsrailli polise "Önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi. Dışarı çık" diye bağırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMacron’dan İsrail polisine fırça
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri