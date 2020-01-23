Grip teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede öldü

Ordu'da, Gürgentepe ilçesi esnafından Yener Demir (38), grip teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Kireçlenmeden toprağa verildi. Uzmanlar 'Çevredeki herkes risk altında' dedi. Ordulu Yener Demir, domuz gribinden vefat etti. Kireçlenmeden toprağa verildi. Uzmanlar 'Çevredeki herkes risk altında' dedi.
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