Bekçi kimlik soracak AK Parti milletvekilleri, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Yasalaşırsa bekçiler artık kimlik sorabilecek.

AK Parti, bekçilerle ilgili kanun teklifini TBMM'ye sundu. Yasalaşırsa bekçiler artık kimlik sorabilecek. TÜM MANŞETLER