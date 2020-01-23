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Arap Birliği haddini aştı

Türkiye'nin Libya hamlesi Arap Birliği'ni de rahatsız etti. İsrail ile aynı dili kullanan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye'nin müdahalesi Libya'nın dışına çıkacak yeni çatışmalara neden olabileceğini iddia etti. Gayt, BAE'nin finanse ettiği Hafter'in sivilleri öldürmesinden ise bahsetmedi.

Arap Birliği haddini aştı
Türkiye'nin Libya hamlesi Arap Birliği'ni de rahatsız etti. İsrail ile aynı dili kullanan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye'nin müdahalesi Libya'nın dışına çıkacak yeni çatışmalara neden olabileceğini iddia etti. Gayt, BAE'nin finanse ettiği Hafter'in sivilleri öldürmesinden ise bahsetmedi.

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