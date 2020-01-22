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Diyarbakır HDP binası önündeki annelere destek

PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır HDP binası önündeki nöbetleri, 141'inci günü geride bıraktı. Türkiye'nin her yerinden gözü yaşlı annelere destek yağdı.

Destek köstek!
PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır HDP binası önündeki nöbetleri, 141'inci günü geride bıraktı. Türkiye'nin her yerinden gözü yaşlı annelere destek yağdı. Eğitim-İş Sendikası'na üye bir grup öğretmen de 21 Eylül'de annelerle kucaklaştı. Ancak sendika, bu öğretmenleri cezalandırdı. 7 öğretmen için sendikadan ihraç kararı alındı. Kararın tamamen siyasi olduğunu belirten Ayla Salmanlı, "Asla pişman değiliz. Yine olsa yine giderim" açıklamasını yaptı.



Gözüyaşlı anneleri teselli eden öğretmenler, skandal karara tepki gösterdi.

ZEYNEL YAMAN

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