Diyarbakır HDP binası önündeki annelere destek

tarafından çocukları dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır HDP binası önündeki nöbetleri, 141'inci günü geride bıraktı. Türkiye'nin her yerinden gözü yaşlı annelere destek yağdı.. Ancak sendika, bu öğretmenleri cezalandırdı.Kararın tamamen siyasi olduğunu belirtenaçıklamasını yaptı.Gözüyaşlı anneleri teselli eden öğretmenler, skandal karara tepki gösterdi.