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  • Son Güncelleme: 21.01.2020 14:10

haberler... İnfaz düzenlemesi şekillendi... Taslak metin ortaya çıktı

haberler... Milyonların yakından takip ettiği ile ilgili yeni gelişme heyecan yarattı! Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. Kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz düzenlemesinde 'cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar'a indirim yapılmayacağı açıklanmıştı. Af yasası ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bakan Gül katıldığı canlı yayında ndan, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yargı reformlarına kadar birçok konuya açıklık getirdi. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af yasası son durum nedir? İşte detaylar...

İnfaz düzenlemesi şekillendi... Taslak metin ortaya çıktı

Son dakika haberler... Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. Henüz teklif halini almayan düzenleme ile çok sayıda suç infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak. 17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı. Af yasası ne zaman çıkacak? Binlerce kişinin merakla beklediği af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı canlı yayın programında kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasası hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak?

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