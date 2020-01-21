Son dakika haberler... Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. Henüz teklif halini almayan düzenleme ile çok sayıda suç infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak. 17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı. Af yasası ne zaman çıkacak? Binlerce kişinin merakla beklediği af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı canlı yayın programında kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasası hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ