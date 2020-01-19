Af yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Mahkum ve ailelerinin merakla beklediği af yasası ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül şuan bir TV yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasına ilişkin tüm detayları takvim.com.tr olarak yazımızda derledik. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İnfaz düzenlemesinin detayları nasıl olacak?
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