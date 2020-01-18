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  • Son Güncelleme: 18.01.2020 15:16

Başkan Erdoğan 'ni yerinde inceledi

Başkan , Kısıklı'daki konutundan 'ndaki 'ne geçti. Erdoğan Galataport Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Galataport Projesi'ni yerinde inceledi

Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan 'ndaki 'ne geçti.

Yapımı devam eden proje hakkında bilgi alan Erdoğan'ı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da ziyarette yer aldı.

Erdoğan, buradan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'ne geçecek.


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