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  • 14.01.2020 19:41
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 19:41

Tek tek açıklandı! , hangileri? Hangi ürünleri satıyor? İşte ürünlerin listesi

, hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Vatandaşlar listenin duyurulmasının ardından domuz eti ve çıkan firmalar hangileri sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, bu firmalar vatandaşa hangi ürünleri satıyor? İşte ürünlerin listesi

Tek tek açıklandı! Domuz eti, at eti çıkan firmalar hangileri?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini resmi internet adresinden yayınladı. Ürünlerinde domuz eti, at eti kullanan firmalar büyük tepki topladı. Bu firmaların isimlerini öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş arama motorlarında domuz eti, at eti çıkan firmalar hangileri sorusuna yanıt arıyor.

DOMUZ ETİ ÇIKAN FİRMALAR HANGİLERİ?

Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/KOCAELİ Gurme Kangal Fermente Sucuk Domuz Eti Tespiti

China Sun Chinese Restaurant - Şahin ATABAY/ Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Caddesi No:4 Fethiye/MUĞLA - But (Dana Eti) Domuz Eti Tespiti

Karanfil Turz. Seyahat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Karanfil Otel) - Ahmet KARANFİL/ Güzelçamlı Mahallesi Atasever Sokak No:6 Kuşadası/AYDIN - Karkas Dana Eti Domuz Eti Tespiti

Kebapçı Mehmet Usta - Ömer YÜCESOY/ Selçuklu Mahallesi Şehit Erdal Hamamcı Caddesi No:4/D AFYONKARAHİSAR - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti

Serkul-2 Restaurant - Çağdaş TİRELİ/ Foça Mahallesi Çalış Plajı No:48 Fethiye/MUĞLA - Dana Eti Domuz Eti Tespiti

Akşömine - Hakan KARACAK/ Orhangazi Mahallesi Nedim Helvacıoğlu Caddesi Yeni Devlet Hastanesi Karşısı 1818. Sokak No:1/C AFYONKARAHİSAR - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti

AT ETİ KULLANAN FİRMALAR İÇİN TIKLAYINIZ

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