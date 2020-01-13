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  • 13.01.2020 10:48
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 11:25

: " ile amacımız..."

Ulaşım ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, " Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır" ifadelerini kullandı. Turhan, "Hesaplarımıza göre Kanal 'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında" dedi.

Son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA'da ve gündeme dair sorularını yanıtlıyor.

"KANAL İSTANBUL'DA AMACIMIZ..."
Kanal Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır.

İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var.

KANAL İSTANBUL'UN KAPASİTESİ NE OLACAK?
Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak.

Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz.

KANAL İSTANBUL'UN GETİRİSİ NE OLACAK?
Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında.

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