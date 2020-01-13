14 Ocak okullar tatil mi? Bugün kar yağışı etkisini bazı yerlerde etkisini gösteriyor. Bugün Van'ın 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Yarın okulların tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki 14 Ocak yarın kar tatili var mı? Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Van'da halen devam eden kar yağışının bugün etkisini arttırarak öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağını duyuran Meteoroloji, Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon için de kritik uyarılarda bulundu. İstanbul'da ise bugün yağış beklenmiyor. İşte 14 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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